Bièvre: 3 communes et autant d’ailes pour la résidence Saint-Hubert, enfin inaugurée

Le BEP (Bureau Économique de la Province) a été chargé de l’étude. C’est finalement la seconde option qui a été retenue.

Un appel à projets a donc été lancé. L’entreprise Cœur de Ville a emporté le concours grâce au projet développé en collaboration par les bureaux d’étude Alinéa et A3 architecture. L’entreprise Thomas & Piron a mené ce projet à bien.

L’idée développée par l’auteur de projet est simple: utiliser la forme du terrain (en triangle) pour y construire un immeuble en forme de Y et, donc, comprenant 3 ailes, sur 3 niveaux, avec à chaque étage une zone centrale permettant d’installer, outre une zone de service (infirmerie, utility, pharmacie, sanitaires…), une salle de restaurant et d’activités. Chaque local peut ainsi bénéficier d’un ensoleillement et d’un éclairage naturel parfaits, tout en bénéficiant d’une vue dégagée.

C’était également l’occasion de développer une cuisine suffisamment spacieuse pour accueillir, en plus de l’équipe de la résidence, le service de repas à domicile du CPAS de Bièvre.

De 42 à 84 résidents

Le projet a été rondement mené et, dès mars 2020, la Résidence était prête à accueillir 84 résidents. La crise sanitaire est arrivée à ce moment-là. Comme toutes les maisons de repos, la résidence s’est retrouvée confinée pour une durée indéterminée. Pas étonnant dès lors que l’inauguration ait été postposée à deux reprises.

En 2021, elle a pu enfin prendre progressivement sa vitesse de croisière et s’est vue attribuer, par l’AViQ, un accord de requalification de 25 de ses lits en MRS (maison de repos et de soins). C’est entre autres ce qui a permis d’étoffer son équipe qui compte aujourd’hui, en plus d’une solide équipe d’hôtellerie, pas moins de quinze infirmières dont une infirmière en santé communautaire, vingt aides-soignantes, deux kinésithérapeutes, un ergothérapeute, une animatrice ainsi qu’un médecin coordinateur et conseiller.

Une équipe de bénévoles et divers collaborateurs extérieurs s’adjoignent encore à l’équipe, dont une logopède, une nutritionniste, l’équipe de psychologue de Tissage, ainsi que les médecins et kinésithérapeutes de la région qui y suivent leurs patients.

Depuis quelques mois, la résidence Saint-Hubert a également souhaité ouvrir ses portes aux personnes âgées résidant à domicile. Divers partenariats ont été conclus (avec les trois CPAS, la maison médicale, l’ASD, le centre culturel, la bibliothèque, l’extrascolaire…) permettant l’organisation, en interne, de nombreuses rencontres et festivités.

Ces derniers mois, toute l’équipe s’est fixé pour objectif de parfaire l’aménagement et la décoration de la résidence avec pour thématique "vivre comme chez soi ". Un bar a également été aménagé ainsi qu’une nouvelle salle de kinésithérapie et des espaces de prière et de recueillement.