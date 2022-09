Bièvre : l’ouverture de la résidence Saint-Hubert vers l’extérieur passe par les repas

Cette fois, c’était un buffet froid, entièrement préparé "maison", qui était au menu. Le thème de ce mois de septembre était bien sûr la rentrée scolaire.

La volonté de la résidence Saint-Hubert est d’ouvrir ses portes aux citoyens des trois communes partenaires (Bièvre, Gedinne et Vresse) et des communes voisines. "Nous avons été interpellés par les services de soins à domicile. Ils nous ont fait part qu’un nombre important de personnes se sentent seules à domicile et souffrent de solitude. En partenariat avec la maison médicale, les CPAS des trois communes et l’ASD (Aide & Soins à Domicile) de Gedinne, nous avons mis sur pied ce genre de rencontre en invitant les gens à participer à un bon repas payable au prix coûtant et ce, une fois par mois. C’est également l’occasion d’accueillir les résidents de la maison communautaire gedinnoise", nous explique le directeur Benoît Tabart.

Pour les gens de l’extérieur, ce moment de convivialité avec les résidents est également l’occasion de revoir les anciens du village et de découvrir leur lieu de vie. C’est aussi et surtout l’occasion de rompre avec la solitude et l’isolement au domicile.

"Aux dires des participants, le nom de ce partenariat “Al fin boutche” semble plutôt bien apprécié. Si notre maison de repos est idéalement située au centre du village, elle a également pour vocation d’être un centre de vie et de rencontres pour tous les aînés de nos communes"précise encore le directeur.

D’autres partenariats

En cette période de rentrée scolaire, d’autres partenariats sont en train de se mettre en place ou de reprendre leur droit après les vacances. Un mercredi par mois, les enfants de l’accueil extrascolaire rejoignent la résidence pour des activités intergénérationnelles. Des rencontres occasionnelles ont lieu avec les enfants fréquentant la crèche communale. Diverses activités sont organisées en partenariat avec le Centre culturel et l’Office du Tourisme de Bièvre. Chaque mardi, les aînés de l’Espace Détente se retrouvent au restaurant de la résidence pour participer à des activités ludiques avec des jeux de société, de cartes, etc. Ce jour-là, les externes peuvent également prendre part au repas de midi et même du soir s’ils le désirent.