Bièvre : les atrocités d'août 1914 ne sont pas oubliées

Dans la soirée du 22 août 1914, Allemands et Français se sont violemment opposés à Porcheresse. À l’issue du combat remporté par l’armée allemande, les Français se sont repliés vers Graide et Bièvre. Les Allemands se sont vengés de leurs pertes en incendiant pratiquement tout le village de Bièvre. À minuit, les Allemands étaient à Wellin et à Haut-Fays, où les hommes des villages ont été pris en otage. De leur côté, les Français se sont établis à l’intérieur même du village de Bièvre. Ils ont creusé des tranchées le long de la voie de chemin de fer et sur la route d’Houdremont. À 5 h 30, le 23 août, l’artillerie allemande positionnée à Haut-Fays a commencé son pilonnage, avant que l’infanterie allemande n’engage le combat. Les bataillons français ont été assez vite débordés. À 10 h 30, ils ont reçu l’ordre de quitter Bièvre. Ils se sont repliés vers Petit-Fays et Vresse. Bièvre est alors tombé aux mains de l’armée allemande, après deux heures de combat. D’un côté comme de l’autre, les pertes humaines ont été lourdes.