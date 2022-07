Le Ptit Faystival, le festival «casse-gueule» toujours debout: la preuve ce samedi de 16h jusqu’à pas d’heure

Et la formule fonctionne avec des éditions qui ont même attiré quelque 700 spectateurs. Plus qu’honorable avec des groupes inconnus du grand public.

Structure minuscule, le Ptit Faystival aurait pu aussi s’écrouler après deux éditions blanches, conséquence directe de la pandémie. "Oui, c’est vrai qu’on s’est posé la question", continuent les organisateurs. "Mais comme à chaque fois, on découvre un nouveau groupe, on leur envoie un mail, ils sont disponibles…et on a envie de les faire jouer.Tout le secteur, et les musiciens en particulier ont souffert de la pandémie et en souffrent encore.Si nous décidons d’arrêter, c’est encore une scène supprimée pour ces artistes."

Le succès du Ptit Faystival tient avant tout à la beauté de la région, l’ambiance détendue de ce festival où l’on ne se marche pas sur les pieds, au côté un peu décalé aussi. "Il y a aussi un contact particulier avec les groupes", souligne Stéphane Martin. "Léo Fuster, par exemple, va présenter ce samedi son nouveau projet qu’il a peaufiné durant le confinement.Rien que pour nous…"

Samedi, ce sera aussi pour beaucoup un jour d’excursion en Ardenne namuroise, voire même de pèlerinage annuel. "Mais il faut aussi accepter les contraintes locales", préviennent les Ardennais. "Faut venir avec son cash, on n’a pas de Bancontact.Déjà que c’est difficile d’avoir une connexion internet…" Bienvenue à Petit-Fays, sa vie paisible, son festival.

Le Ptit Faystival, ce samedi 9 juillet, dès 15h, sous chapiteau à Petit-Fays (Bièvre).Entrée: 12 €.