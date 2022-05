Bièvre: Courtis’arts et les Polliniz-Acteurs font la fête, ce week-end

Ces samedi 28 et dimanche 29 mai, les Polliniz-Acteurs vont proposer un programme bien butinant. Durant les deux jours, un petit marché sera organisé avec troc-vente de plantes mellifères, vente de gaufres au miel et de tisanes locales aux plantes mellifères, de confitures artisanales. Le stand Polliniz-Acteurs assurera la distribution des contreparties du crowdfunding et échangera les Ardoises (monnaie locale).

Une bière au miel

Parmi les autres activités, on peut citer un stand consacré à l’humusation, le stand Natagora, une exposition pédagogique sur les abeilles ou encore l’exposition Parcours d’abeilles . Toutes ces activités seront accessibles dès 14h le samedi et dès 11h30 le dimanche. Durant tout le week-end, ceux qui le souhaitent pourront déguster la bière au miel La Butineuse .

Le samedi, d’autres rendez-vous sont fixés. À 14h30, on pourra visionner le film Enquête des nouveaux herboristes , qui sera suivi d’un débat animé par l’Écran des Possibles. Vers 16h, balade nature à la découverte des plantes mellifères de nos campagnes. À 18h, concert du groupe Pankart.

Le dimanche, les organisateurs proposent un apéro-concert en collaboration avec Courtis’arts. Sur scène, on retrouvera le groupe de blues Lightnin’Bug. À 14h, le spectacle Les dénaturés de la biodiversité sera joué en extérieur et abordera différents thèmes comme la perte de biodiversité, l’agriculture intensive, l’urbanisation croissante et une nature toujours plus maltraitée (5 €, gratuit pour les moins de 12 ans). Le festival se clôturera par la projection du film Le jardin en mouvement , à 15h30. Ce film sera suivi d’un débat animé par l’Écran des Possibles.

Les bénéfices de ce festival serviront à acheter des arbres fruitiers haute-tige qui seront plantés sur des terrains communaux de la région (Bièvre, Daverdisse, Gedinne, Paliseul et Vresse). Un chantier participatif débutera, dans chaque commune, afin de planter les arbres au moins de novembre 2022.