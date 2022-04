Les Loustics en fête à Graide : 80 kilos d'oeufs ont fait le bonheur des enfants

Les Loustics en fête à Graide. Cette année, c’est à Graide que l’Administration communale, le Centre culturel et l’Office du Tourisme de Bièvre avaient donné rendez-vous aux enfants pour la traditionnelle « Fête des Loustics ». Après un bref rappel des consignes et une photo de groupe, enfants et parents se sont dirigés vers le lieu de ramassage des œufs. Lapin Jean a emmené les plus petits vers la plaine de jeux située près de la salle du village. Lapin Freddy a accompagné les plus grands le long du RAVeL. Au total, ce sont 80 kg d’œufs en chocolat que les enfants ont pu se partager. Après un goûter improvisé à la plaine de jeux, tous ont pu assister au spectacle Mouton mouton. Un véritable succès ! L’an prochain, le rendez-vous avec les lapins de Pâques est prévu dans le village de Monceau.E. Wan