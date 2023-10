Pondrôme-Neufchâteau: Palabrer sous un arbre… photovoltaïque, un prototype avec de la suite dans les idées

En bon soixante-huitard, comme il se définit lui-même, Bernard Delville veut toujours révolutionner le monde. Il le rappelle: Vents d’Houyet a aussi une finalité sociale. Depuis sa création, par exemple, environ 30 000 enfants ont participé à des camps de sensibilisation à un futur énergétique plus serein. Une initiative parmi beaucoup d’autres. Dixit notre interlocuteur: "On y consacre du temps et de l’argent".

Les idées bouillonnent toujours chez le désormais Beaurinois. Il habite Pondrôme. C’est là qu’il a conçu un arbre photovoltaïque. Sorti de son imagination fertile. Il l’a dessiné puis, dit- il, "je suis allé trouver un ami qui a de l’or dans les mains, Fred". Un Pondrômois comme lui : Frédéric Jugnot, un ferronnier.

L’arbre solaire existe désormais, il se trouve dans la propriété de Bernard Delville. Il s’agit certes d’un engin producteur d’électricité, mais son concepteur le définit aussi comme un "arbre à palabres", il l’imagine planté sur une place de village, dans un espace de convivialité, où on pourrait aussi y adjoindre une borne de recharge de voitures, par exemple. Entre utile et symbolique.

Un concours entre communes

Pour concrétiser cette vision, un concours a été organisé en direction de communes wallonnes, sur le thème de "qui veut gagner l’arbre à palabres ?", tout de même estimé à une quarantaine de milliers d’euros. Pour les départager, des critères d’éligibilité étaient définis: la convivialité du lieu proposé pour installer la structure métallique, l’implication de la Commune dans la transition écologique et sa politique de mobilité douce.

Trois finalistes ont été retenus: Neufchâteau, Flobecq et Ohey. C’est Neufchâteau qui l’a emporté. Le 21 mars 2024, un arbre photovoltaïque sera installé sur une place située non loin de la place centrale. Quid de l’électricité produite ? Tous les détails ne sont pas encore négociés. Mais elle devrait servir au moins partiellement à alimenter une voiture partagée. L’arbre de Neufchâteau, ce ne sera pas le prototype créé à Pondrôme, qui restera là, en "vitrine". D’autres arbres seront rapidement produits, dont celui destiné à la commune luxembourgeoise. "On va en faire trois avec Fredo", annonce Bernard Delville. Flobecq, arrivée deuxième dans le concours, reste intéressée, et pourrait en acquérir un: "On trouvera un accord financier".

Bernard Delville verrait bien des arbres photovoltaïques plantés dans de nombreux villages. Le premier du genre, son proto, a une puissance de 5,6 kw. À injecter sur le réseau, ou pour permettre à une voiture de parcourir 25 000 km sur un an. Une voiture partagée, évidemment.

Son rêve ? Que le ministre wallon Philippe Henry (Écolo), qu’il a contacté sans succès, embraye et vienne au moins inaugurer le premier de ces arbres photovoltaïque. Autre rêve ; créer quelque part une drève photovoltaïque.Il a même un endroit en tête, un terrain que Vent d’Houyet possède en Brabant wallon, près de la Nationale 4 et à quelques encablures de Gembloux. Mais prudence, car, soupire le promoteur des énergies renouvelables, le photovoltaïque, quand il prend de l’envergure, a ses détracteurs. Comme l’éolien.