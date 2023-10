Beauraing : le centre-ville est en travaux et les commerçants se languissent, certains se sont même mis à la pétanque (vidéo)

Les travaux en un mot ? "Une guerre. La tornade, à côté, elle était gentille.", dit Vanessa, patronne de la crêperie "La malle aux délices". "C’est difficile pour mes clients de venir jusqu’ici avec tous les trous, la boue, les passerelles… Ça va déjà mieux mais, il y a quelques semaines, il fallait venir avec les bottes quand il pleuvait. Avec les égouts qui ont été ouverts, on a eu des rats dans la rue et sur notre terrasse.", regrette la patronne qui peine à garder sa clientèle. "J’aimerais vraiment retrouver l’accessibilité. J’espère qu’il n’y aura pas de retard parce qu’on aimerait passer les fêtes dans la sérénité et la propreté." Depuis le début des travaux, son chiffre d’affaires a baissé de 70%, avec un impact sur ses salariés. Certains n’ont pas vu leur contrat se renouveler.

©EdA - Florent Marot

Un peu plus loin, assise sur le pas de sa porte, Bernadette, gérante du magasin de vêtements Eros, confie avoir besoin de passage pour faire entrer le client. "On comptait sur la braderie pour faire tourner le commerce avant que les travaux ne débutent mais elle a été catastrophique à cause du temps", s’attriste-t-elle. S’ensuit une logistique d’autant plus complexe lorsqu’il s’agit d’achalander les rayons du magasin. La circulation étant impossible en voiture, la dame gare sa voiture sur le parking de la Place de Seurre et transporte ses caisses de vêtements à pied.

Le meilleur est à venir

Cela fait presque quatre mois que Vanessa s’était installée rue de Bouillon, après avoir quitté la rue de Dinant dans le haut de la ville, la première rue à avoir été en chantier. De ce côté de la ville, tout est à présent rentré dans l’ordre. "Ici je pensais que ça allait se faire en deux parties, d’un côté puis de l’autre de la route, comme ça a été fait rue de Dinant", témoigne encore la gérante de la crêperie. Au total, 120 jours de travaux ont été annoncés par la Ville de Beauraing. Et les délais semblent respectés. De ce point de vue, pas de rouspétance, mais un brin d’impatience.

©EdA - Florent Marot

"Ça se passe calmement mais on était prévenu, on savait que ça allait arriver, témoigne Cédric Remy, de la bijouterie Remy. C’est pour un mieux dans le centre de Beauraing. Bientôt nous aurons des beaux parkings, des beaux trottoirs. Il faut aller de l’avant. Ça fait des années que des cellules se vident et ne sont pas renouvelées. Quand on est un jeune indépendant, on ne va pas s’installer dans un centre-ville où il n’y a rien et où il va y avoir des travaux à rallonge mais ce sera un plus dans le futur ", dit-il optimiste.

À l’unanimité chez les commerçants interrogés, on retiendra la bonne ambiance qui règne sur le chantier. "Ils sont prévenants avec les personnes âgées, ils les aident parfois à traverser. C’est bien.", se rassure Cédric Remy. "On se salue tous les jours, ils sont vraiment très gentils.", note également Vanessa.

©EdA - Florent Marot

Un terrain de pétanque idéal

Seif, gérant de la taverne du Beaulieu, préfère en rire. Quand les travaux ont commencé, l’idée lui est venue de lancer un tournoi de pétanque. "On a acheté des boules spécialement pour l’événement. On joue tous les jours, encore hier soir sous les lampes de la commune. Je ne savais pas que je jouais si bien d’ailleurs ", s’amuse-t-il.

Autre activité qui a remporté son petit succès, le souper barbecue, bâtonnets de tournesol plantés dans le gravillon. Un moment chargé en convivialité dont Seif garde des anecdotes. "Les gens trouvaient ça sympathique. L’idée ce n’est pas de faire du chiffre d’affaires. C’est de donner un aspect positif aux travaux de Beauraing en attendant que le commerce reprenne ", dit Seif.

©EdA - Florent Marot

Sa fréquentation a baissé de 80%, estime-t-il. Subsiste aujourd’hui les irréductibles attablés devant le café, une chope à la main. "Ce café, je l’ai connu dans tous les sens. En venant ici on soutient les commerçants, on fait ce qu’on peut.", lance un des compères.

À l’angle de la rue, le restaurant italien l’Intermezzo promettait l’apéro à tout qui portait un vêtement ou un accessoire faisant référence au chantier. "Il y en a qui sont venus avec des casques, d’autres avec des gilets, c’était comique.", partage une cliente.

Ces suppléments de vie pour sortir de la morosité ambiante semblent avoir fait du bien aux autres commerçants, aux beaurinois ainsi qu’aux touristes de passage. "Les touristes néerlandophones riaient de l’idée même", relève Seif. Un trait d’absurde n’a jamais tué personne.

Des indemnités compensatoires restent d’application pour les commerçants situés dans la zone des travaux. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Wallonie ou par mail à rebecca.dotet@beauraing.be.

La suite des travaux

Entre le 17 octobre et le 17 novembre 2023, les conduites d’eau seront raccordées dans le haut de la rue de Rochefort. La portion située entre le carrefour Saint-Roch et la rue de l’aubépine sera mobilisée.

En venant de Pondrôme, l’accès au carrefour sera rouvert uniquement en direction de la rue des Ardennes. L’accès se fera par la rue des Ardennes puis l’allée du Nondeux. La commune suggère aussi de passer par Revogne.

©EdA - Florent Marot

En venant de Winenne, rien ne change. L’accès au centre-ville se fait par la rue des Ardennes puis par l’allée du Nondeux ou par le carrefour du Petit Caporal.

En venant des rues de Dinant et de Givet, on arrive au centre via la Place de Seurre ou par le contournement.