Beauraing: poteau arraché, voiture amochée, câbles menaçants

Orès et les pompiers beaurinois ont été appelés ce lundi 2 octobre 2023 en fin d’après-midi afin de sécuriser un espace se trouvant à l’entrée de Pondrôme, à hauteur du carrefour du Tilleul. La cause de cet embarras ? La manœuvre d’un camion. Voulant faire demi-tour, le poids lourd a touché un poteau électrique. Celui-ci n’a pas fait le poids et s’est couché.