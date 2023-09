Beauraing: des écrivains publics à l'espace numérique

Les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 9h à 13h, des écrivains publics se mettent à disposition de la population pour rendre un service d’écriture confidentiel et gratuit. Ces bénévoles aident à écrire une lettre, remplir un document, comprendre un courrier administratif… Ce service est une aide à l’écrit, à l’écoute et l’orientation. Il ne s’agit pas d’un guichet de prestations sociales.