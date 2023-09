Beauraing: le point sur les chantiers en cours

Au castel, la tornade a peu endommagé les lignes électriques. La ligne souterraine n’a pas du tout souffert, l’aérienne sera rapidement remplacée.

Contrairement à ce que répandent certaines rumeurs, les travaux du centre-ville suivent de près l’agenda, a indiqué le collège. Les derniers imprévus – des anomalies observées dans l’égouttage – ont freiné légèrement l’avancement du chantier. Dans une dizaine de jours, les travaux souterrains seront clôturés. On repassera alors à des travaux en surface, et on pourra rattraper les quelques jours perdus. Selon le collège, on restera dans les délais. De quoi mettre du baume au cœur aux commerçants touchés par ce vaste chantier.

Le lotissement séduit

Le lotissement communal du quartier de Flocquaux, à proximité du complexe occupé par le club de foot, suscite de l’intérêt. Des lots destinés à la construction d’immeubles de logements ont été vendus pour une somme avoisinant les 540 000€. Des lots pour la construction d’habitations ont été approuvés pour un montant de plus 1 500 000€. Pour rappel, la Commune propose des conditions spéciales pour les moins de 35 ans et les jeunes familles.