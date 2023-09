Beauraing: le comité des fêtes de Baronville cherche des bénévoles

Le problème, c’est qu’on ne se presse pas spontanément au portillon. Un appel est donc lancé afin que l’aventure villageoise continue.

L’équipe emmenée par Laurence Baudouin et Michaël Bastin a permis aux Baronvillois de vivre de beaux moments rassembleurs, toutes générations confondues, des enfants aux aînés. Il y avait la fête annuelle, la marche, des rencontres villageoises ou encore l’organisation du plus petit feu de Belgique. Ici, pas de bûcher énorme: les bénévoles invitaient à se rassembler autour de quelques flammes, celles qui réchauffent le cœur et permettent de tisser de beaux liens. Dernier épisode en date: le souper organisé pour soutenir un jeune du village en difficulté.

L’équipe s’est retroussé les manches durant près de 10 ans n’a pas toujours eu la vie simple. Crise Covid, augmentation du coût de la vie… Qu’importe les embûches, les membres ont vécu une belle aventure et espèrent que des repreneurs mettront cœur et énergie pour que le tissu local continue à s’épanouir.

Comme les équipes précédentes, ceux-ci pourront compter sur un précieux outil: une salle en bon état. Propriété de la Commune, elle est mise à disposition des acteurs de la vie culturelle et festive. Pour préserver la quiétude du voisinage et du village, l’endroit reçoit plutôt des activités plutôt familiales, et non de grosses fiestas..