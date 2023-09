L’artiste italienne ne part pas d’une idée précise qui aurait germé dans un coin de son esprit. Elle ouvre ses pots de couleur et laisse glisser le pinceau sur sa toile.

Le résultat est une symbiose entre l’imagination du cerveau et la main créatrice. Isabella joue avec les formes et les couleurs et passe par l’acrylique pour donner corps à ses univers.

La peinture n’est pas le seul violon d’Ingres de l’exposante. Elle a également vécu avec la passion avec la photographie.

L’exposition est accessible jusqu’au 27 septembre durant les heures d’ouverture de l’Office du tourisme.