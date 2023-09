Beauraing: une entrepreneuse et un héros mis à l'honneur

Emmanuel Nadales a été mis à l’honneur pour un acte héroïque. Le 28 novembre 2018, en soirée, un incendie s’est déclaré dans une habitation du village de Honnay. Alors que le feu faisait rage dans la maison, une épaisse fumée et le dégagement d’une chaleur intense empêchaient l’occupante des lieux de s’enfuir. Emmanuel Nadales a utilisé une échelle pour venir en aide à la malheureuse, qui s’en est sortie sans blessure. Le Beaurinois a reçu diplôme et médaille du fond des héros Carnegie, pour avoir exposé sa vie à un danger sérieux et imminent dans le but de sauver un prochain.