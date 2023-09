Des couples, des divorcés et des veufs (se) rediront oui

Les sanctuaires de Beauraing vivront à nouveau un renouvellement de l’engagement, dimanche après-midi. Le programme comprend notamment une célébration au cours de laquelle Mgr Copola proposera à l’ensemble des couples de renouveler leur engagement. Chaque couple étant ensuite invité à se présenter devant les prêtres et les diacres présents pour une bénédiction individuelle et vénérer les reliques des saints époux Zélie et Louis Martin.