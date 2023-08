Beauraing: la maison des jeunes lance son festival d’arts des rues en septembre

Les jeunes comptent démontrer l’étendue de leurs talents et donneront de la voix. Durant une après-midi, ils seront à la barre pour proposer des animations avec des concerts, du théâtre de rue, du cirque, des arts créatifs et même l’installation d’un skate park. Ce projet est né par hasard, ou plutôt grâce à la rencontre de jeunes qui œuvraient comme bénévoles dans des festivals. Ils ont vécu l’ambiance de ce type d’organisations et sont revenus à Beauraing avec l’envie de porter une telle organisation. C’est comme ça que l’idée du FAR est née. La machine s’est rapidement enclenchée. Il s’agira d’un moment festif et ouvert à tous. Pour cette première, pas de grands noms d’affiche. Il y aura le fruit du travail et du talent des locaux et des jeunes d’ailleurs. Au programme: du rap, du rock, de la chanson française.

Des aides de partenaires sociaux

Ce premier festival est appuyé par de nombreux partenariats. Le centre culturel, l’Office du Tourisme et le centre Fedasil ont décidé de soutenir les jeunes dans leur démarche ambitieuse. "Nous sommes fort soutenus. lance Valérie Watelet, directrice de la maison. Les jeunes se mobilisent pour ce projet."

Pour l’organisation d’un tel événement, la maison des jeunes ne le cache pas: elle prend un risque financier puisque le festival sera à leurs frais.

Les organisateurs pourront toutefois compter sur d’importantes aides de différents partenaires sociaux et de la communauté artistique et culturelle.