Beauraing: ils aident depuis 20 ans un village au Burkina Faso

Pour orchestrer les actions, une association a vu le jour en 2003, Tellin tiers-monde. L’action passe par des rencontres sur le terrain, en Afrique. Après chaque voyage sont exposées les avancées et les actions encore à mener.

En 20 ans, l’association a de belles réalisations à son actif: une grande réserve d’eau pour la culture, la construction d’un grenier de réserves de céréales, l’électrification du dispensaire. Il y a eu également la réalisation d’une conduite d’eau potable dans tout le village et la création de blocs de toilettes dans les différents quartiers. Certains projets ont directement impliqué les locaux dans la réalisation.

Actuellement, un soutien financier est octroyé pour la formation d’un pépiniériste. Celui-ci pourra venir en aide aux habitants de Baré mais également aux villages voisins.

Pour fêter 20 ans de partenariat, Adama Sanou, coordinateur des actions dans le village, a fait le déplacement jusqu’en Belgique. Après avoir fait le bilan des actions, il a remercié toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le village de Baré: "À ce jour, le succès de ces projets est très appréciable, car les impacts positifs directs et indirects sont énormes et visibles quant à l’amélioration de l’éducation, de la nutrition, de l’environnement, de l’hygiène et de la santé des populations."

Pour Adama Sanou, il reste des projets à mener en faveur des habitants, comme l’amélioration des activités génératrices de revenus au profit des femmes ou le développement des infrastructures communautaires.

Pour générer des fonds, l’association Tellin tiers-monde organise des repas et compte sur le soutien de donateurs. Ceux qui le souhaitent peuvent verser de l’argent sur le compte BE84 4358 0341 0159. Les dons bénéficient de l’exonération fiscale.