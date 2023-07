Beauraing: les céramiques religieuses à l'honneur aux sanctuaires

Ce chemin de croix n’est pas une nouvelle acquisition. Il était précédemment accroché à la crypte Saint-Jean. Comme celle-ci a été fermée au public par mesure de sécurité (lire ci-contre), le chemin de croix a été déménagé.

Dans la chapelle du Rosaire, l’œuvre de Max van der Linden voisine désormais avec celle d’un autre céramiste. Il s’agit des "Mystères lumineux" de Stéphane Verlinden. Celui-ci est le neveu de Max van der Linden, et a d’ailleurs appris la céramique à son contact.

Réunir les deux œuvres allait de soi. Cela rencontre aussi la demande de nombreux visiteurs, pour lesquelles des découvertes guidées sont organisées.

Le chemin de croix et les Mystères sont des œuvres de grande qualité, à apprécier même en dehors de toute croyance religieuse. Et pour celui qui y regarde de près, les Mystères renvoient à Beauraing et à son histoire.

Ce samedi après-midi, les sanctuaires proposent une journée spéciale pour célébrer la réunion des céramiques. Stéphane Terlinden animera, à 14h30, une conférence au sujet des œuvres exposées. On annonce la présence d’un membre de sa famille, Luc Terlinden, qui est le nouvel archevêque de Bruxelles. Celui-ci présidera une messe festive.