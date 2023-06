Inquiétude des élus à Beauraing: "Où va-t-on loger les gens?"

Le SDT limite les possibilités de construire des logements en certains endroits du territoire. Ceci afin de lutter contre l’étalement urbain et de favoriser la densification des zones d’habitat existantes. De louables intentions qui se heurtent à la réalité du terrain, considèrent les mandataires beaurinois. Selon les dispositions du SDT, il resterait à Beauraing trop peu d’endroits où construire, par rapport à la demande. Et les villages seraient les plus pénalisés.

Un exemple. Lors du conseil, les élus ont approuvé différentes ventes de terrains au lotissement communal de Flocquaux. Au passage, notons que la Commune octroie des réductions aux jeunes acquéreurs pour faciliter l’accès à la propriété. Si l’on s’en tient à l’application du SDT, ce lotissement serait inimaginable car hors du périmètre recommandé. Autre cas de figure: le propriétaire d’un terrain à bâtir n’aurait plus la garantie de pouvoir y construire demain, et ceci sans compensation financière.

"Mais où va-t-on loger les gens ?", ont questionné les élus. Ceux-ci ont disposé de quatre semaines seulement pour analyser les 200 pages du SDT et leur impact pour Beauraing. Le service de l’Urbanisme, emmené par l’échevine Mélanie Havenne, l’a également décortiqué. Ses conclusions ont été présentées au conseil communal, qui a décidé de rendre un avis négatif. Dans un esprit constructif, l’avis sera accompagné d’une liste des éléments jugés problématiques.