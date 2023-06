Beauraing: un jeune Guinéen raconte son parcours de migrant sur scène

Ce spectacle teinté d’humanité et d’émotion avait pour but de sensibiliser sur les difficultés, et trop souvent les drames, vécus par ces personnes qui décident de tout quitter dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt triste, l’histoire portée sur les planches a conquis le nombreux public présent.

"Wow, les mots me manquent, a commenté le comédien après sa prestation. J’ai joué beaucoup de dates dans des magnifiques salles mais cette date-ci est très spéciale pour moi. C’est dans cette école que tout a commencé. C’est ici que j’ai appris la langue française, qu’on m’a accueilli et soutenu depuis le début."

Cette initiative met en lumière un dispositif mis en place au sein de l’école: le DASPA, pour Dispositif d’accrochage scolaire pour primo arrivants. Il s’agit d’apporter une réponse scolaire particulière pour les jeunes demandeurs d’asile.

Très peu d’écoles sont volontaires car aucun moyen supplémentaire n’est octroyé aux établissements pour la cause.

La préfète satisfaite

Depuis de nombreuses années, l’Athénée de Beauraing adhère à ce dispositif d’accueil et collabore toujours plus intensivement avec le centre d’accueil Fedasil de Pondrôme. L’école considère ce projet comme partie intégrante des valeurs qu’il défend: démocratie, ouverture d’esprit, respect et neutralité, émancipation sociale…

Des mineurs venant d’ailleurs, l’école en a vu défiler, depuis toutes ces années. Ces jeunes, lorsqu’ils arrivent, ne parlent pas ou parlent peu de leur passé. Certains ne font que passer, d’autres restent quelques jours, quelques mois, quelques années et certains se démarquent de manière inattendue, à l’image de Bah Mamadou Lamarana.

"Ces élèves que nous accueillons sont souvent source de satisfactions pour les enseignants, alors qu’ils sont souvent montrés du doigt à l’extérieur par peur ou par méconnaissance", explique la préfète Danielle Junius.

Le spectacle de Bah Mamadou Lamarana est vécu comme une réussite. Avec cette expérience, l’étudiant s’épanouit et exprime sa créativité à travers le théâtre. "Depuis son arrivée à l’Athénée en 2018, Lamarana a su faire face à de nombreux défis avec courage et détermination. Malgré les barrières linguistiques et culturelles auxquelles il a été confronté, il a su s’intégrer dans notre école et nouer des liens solides avec ses camarades de classe et ses enseignants. Son ouverture d’esprit et sa volonté de s’intégrer lui ont permis de surmonter les obstacles et de devenir un membre plus que connu de notre communauté scolaire", indique la responsable de l’école.