Beauraing: le centre Fedasil recherche des parrains et marraines

L’idée est simple. Le centre pour demandeurs d’asile est en recherche de personnes qui pourraient accompagner les résidents du centre. En termes de difficultés, la barre n’est pas placée haut. On peut, par exemple, faire une promenade dans le quartier, cuisiner, pratiquer une activité sportive, passer un week-end ensemble ou simplement papoter. Si on n’est pas sur des B.A. démesurées, le bénéfice est important: ces moments de rencontre informelle et amicale contribuent à l’intégration des demandeurs de protection internationale dans la communauté locale. Cerise sur le gâteau pour les bénéficiaires, c’est une belle opportunité de pratiquer le français.