Beauraing: le temps d'une fête, les Vikings ont débarqué dans le village

Sitôt la porte franchie, on entre dans un univers où l’on essaie de jouer à la mode de l’époque. Les objets venant du XXIe siècle sont laissés de côté. Du moins, on essaie. Des activités pour tous les âges sont également proposées. Dans l’action, on peut mieux comprendre les choses.

Pour parler des vikings, les passionnés sont organisés en compagnie. ©EdA

Les Vikings ne sont pas arrivés par hasard à Felenne. Ceci est le fait du comité des fêtes qui avait la volonté d’organiser un bel événement. Une fête médiévale étant déjà en place à Beauraing, il a fallu trouver autre chose. Une passionnée de l’ère viking a donné la direction et fait appel à deux compagnies de reconstitution. Des artisans étaient également conviés. " Vu que l’événement se déroule sur une journée, certains n’ont pas fait le déplacement." explique une organisatrice. Si le concept fonctionne, on n’exclut pas de reprogrammer l’événement sur un week-end.

Pas barbare

"Non, les Vikings n’avaient pas des cornes sur leurs casques." explique ainsi une passionnée de cette époque. Des légendes, il y en a. Les rencontres comme celle de Felenne permettent de remettre un peu l’église au milieu du village.

Au fil de la journée, les compagnies font passer un message important: le Viking n’est pas le barbare que l’on croit. Le peuple était raffiné. Il connaissait l’artisanat et ne vivait pas avec l’envie constante d’en découdre avec les autres.

Pour le visiteur, cette rencontre avec des gens aimant un autre temps est l’occasion de poser une question fondamentale: comment tombe-t-on sous le charme du passé ? La réponse est multiple et parfois surprenante. Pour beaucoup, on tombe dessus par hasard et on s’y intéresse. Petit à petit, on tombe dans le bain.

Les vacances d’Odda

Pour être crédible, le figurant ne se contente pas de revêtir un habit, il fait des recherches, lit et visite des musées.

Dans un coin du camp, assise au pied de sa tente en lin, Odda s’applique. À l’aide d’une aiguille, elle réalise des nœuds en vue de confectionner un bonnet. Elle explique aux visiteurs comment le Viking s’y prenait. Nœud après nœud. Avec application, Odda répète ces gestes.

Pour la figurante, vivre cette aventure est une manière de s’échapper d’une époque qui fait la part belle à la technologie. En s’installant sous sa tente, elle met en pause le XXIe siècle. Elle vit nature et avec les autres durant un week-end. Un peu des vacances.