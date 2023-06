Beauraing: une fête pour les 100 ans de la chapelle de Gozin

Certains lui trouvent un petit air de ressemblance avec la collégiale de Dinant. La chapelle Saint-Antoine de Gozin a été dessinée par l’abbé Henri Balthazar, homme d’église mais également architecte et professeur de dessin au collège Notre-Dame de Bellevue de Dinant. De sa fenêtre, il pouvait voir la collégiale et se serait inspiré du bulbe dinantais. Les plus sceptiques diront qu’on est en assez loin…