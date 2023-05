Beauraing: il installe la terrasse de son snack en plein chantier

Depuis plusieurs semaines, quand il fait ses comptes, Manza voit une différence: le chantier donne un coup de frein aux affaires. "Mine de rien, le chantier nous impacte depuis trois mois, ça touche, mais on s’accommode. La clientèle vient, mais il y a une baisse. Mais les travaux doivent se faire."

Mais il n’est pas du genre à râler et à envoyer des courriers courroucés pour se plaindre. Il a opté pour une autre technique: le positivisme. Il sait que le chantier est un mal nécessaire et il croise les doigts pour que le résultat soit à la hauteur des attentes: ramener davantage de monde dans le cœur de la ville.

Sous les pavés, la terrasse

L’attente des jours meilleurs, le Beaurinois la teinte d’humour. Le week-end, il s’amuse à placer des banderoles sur le chantier pour rappeler qu’il existe et qu’il est bien ouvert. Et si certains imaginent la plage sous les pavés, le Beaurinois y voit une terrasse temporaire ! Il n’hésite pas à installer tables et chaises dans les travaux pour accueillir ses clients. Ceci de manière sécurisée et lorsque le chantier est à l’arrêt.

Depuis le début des travaux, Manza est resté ouvert tous les jours. Il communique de manière humoristique sur les réseaux sociaux pour le faire savoir.

Cet esprit positif se traduit aussi dans les bonnes relations avec les ouvriers. Le matin, Manza prend la peine d’échanger avec eux. "J’ai un bon contact avec eux. Ils me le rendent bien. S’il y a quelque chose qui ne va pas, ils viennent vers moi", explique-t-il.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois que le commerçant joue la carte de l’originalité dans le domaine de l’aménagement extérieur. Dans un passé proche, il avait installé ses tables au cœur de la structure temporaire du futur long-point. Les clients pouvaient manger au centre d’un carrefour ! Lors de la braderie, Michaël Manzanera place ses tables dans la rue qui se trouve à l’arrière de son commerce. Ce faisant, il fait équipe avec un autre commerçant pour apporter de la vie dans une autre rue de la cité mariale.