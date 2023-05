Beauraing: un mercredi différent pour les enfants du conseil, ils ont rencontré les usagers isolés de La Parenthèse

Le mercredi après-midi, que fait-on quand on est enfant ? La réponse fuse quasi instantanément tant la réponse est évidente: on joue. Mais on peut aussi réfléchir. Dernièrement, les membres du conseil communal des enfants ont tenu à passer un mercredi après-midi de manière originale: les jeunes mandataires sont allés à la rencontre de personnes isolées fréquentant la Parenthèse.