Beauraing: bois, peinture et céramique aux cimaises de l'office du tourisme

La première rencontre de la saison réunit un trio d’artistes. D’un côté il y a le bois et la céramique ; de l’autre de la peinture acrylique. Le tout décore les bureaux de l’Office du Tourisme de manière chaleureuse jusqu’au 26 avril.

Le bois et l’acrylique, c’est l’affaire du couple Desmarets. Lui aime le bois et elle a un faible pour la céramique. En duo ou en solo, les deux créent. Dans leur travail, il y a un bon goût de complémentarité. Fort de ses connaissances, M. Desmarets a permis à son épouse de découvrir des couleurs d’émaux sortant du commerce. On est dans des éléments créés de toutes pièces.

Le troisième élément de l’exposition, l’acrylique, est le fruit du travail de Vincent Swartenbroekx. Peintre autodidacte, il a débuté avec le travail à l’huile. Aujourd’hui, son cœur balance vers l’acrylique. Son credo: oser la couleur.

Au début du processus créatif, il y a un travail sur ordinateur. Celui-ci prend ensuite corps sur la toile. Le projet initial est alors revisité et subit des transformations qui apportent de la structure au sein d’un désordre organisé.

L’expo est accessible tous les jours de 08h30 à 12h et de 13h à 17h.