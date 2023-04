Beauraing: 50h de travail pour insultes et avoir promis de mettre une balle dans la panse des policiers

Bien qu’ils n’étaient plus en couple, cette dame acceptait encore la présence de son ex, le temps qu’il trouve un autre logement. Mais, le 19 août, cet ex se trouvait encore sous l’influence de l’alcool. Il avait bu toute la nuit. Elle en a eu marre et a jeté ses vêtements sur la rue.

"Les policiers ont constaté qu’il avait bu et qu’il titubait. On n’est pas passé loin de la rébellion", indiquait le parquet de Namur lors de l’audience du 15 mars 2023. L’homme a tout de même insulté les policiers, a enlevé son t-shirt, fait des bras d’honneur et les a menacés de leur casser la gueule et de leur mettre "une balle dans la panse".

En aveux, le principal intéressé avait recommencé à boire à la suite du décès de son papa. Ce vendredi, il a écopé d’une peine de travail de 50 h