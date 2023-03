Beauraing: pour de beaux pavés, il va falloir douiller

Et donc, de voter à l’unanimité du conseil communal le principe d’utiliser pour les trottoirs du centre-ville, des pavés en pierre bleue régionale. En espérant obtenir des subsides de la catégorie "Pimaci", comme "Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité". Des aides wallonnes pour favoriser la mobilité douce.

Problème: c’est un "niet" catégorique du côté de l’administration "Infrastructures" du SPW, relayé par son ministre responsable, l’Écolo Philippe Henry. Pour des problèmes allégués de forme, tout d’abord: il aurait fallu mener conjointement les dossiers entre les services responsables de l’aspect routier et ceux en charge des investissements en mobilité. Réflexion de l’échevin Dury: il y a des cloisons étanches à la Région wallonne.

Mobilité douce… et belle

En sus, le refus, sur le fond, porte sur la non-adéquation avec la politique de mobilité. Des trottoirs en pierre bleue ? "Le financement ne servirait qu’à réaliser un trottoir plus accueillant. Ce type d’investissement ne fait pas partie des objectifs de la déclaration de politique régionale". À la lecture des motivations du "non", à Beauraing, on s’est étranglé. Dans cette DPR, on parle aussi de l’aspect qualitatif des centres-villes, mais si de nouveau, on cloisonne entre esthétique, mobilité etc., plus rien n’a de sens, estime l’échevin Pierre Dury.

Résultat: la majorité absolue de Beauraing, forte d’un vote unanime et donc rejointe par la minorité (un Écolo fait partie de cette dernière) a décidé de financer elle-même de beaux pavés, sans subsides, le marché est passé avec un producteur de la vallée du Bocq (Yvoir). Argument à Beauraing: "Les commerçants et notre centre-ville n’ont-ils pas droit d’avoir des trottoirs en pierre bleue justement pour les rendre plus accueillants (sous-entendu, y compris pour la mobilité piétonne), avec des pavés en pierre bleue fournis par une entreprise wallonne ?"

L’argument de la mobilité belle en plus d’être douce, mais c’est trop tard: la Ville va débourser 487 000 € pour allier les deux. L’échevin Dury estime que c’est affligeant, rappelant qu’à Namur, la place Maurice Servais, elle, a été pavée avec de la pierre naturelle. Il enrage.