Dinant/Houyet: nouvelle demande pour 3 éoliennes, sans réel changement malgré le refus massif

Dans le projet qui avait essuyé un non massif de la part des habitants et de la commune de Houyet en 2019, il était déjà question d’installer trois machines à vent. Deux étaient sur le territoire de Houyet et une sur Dinant. C’est toujours le cas dans ce nouveau dossier. Les lieux d’implantation semblent également être identiques. Parmi les éléments justifiant le refus du permis, on trouvait un avis défavorable du pôle Environnement quant à l’opportunité environnementale du projet.

Reste à voir comment les promoteurs du projet vont s’y prendre pour inverser la tendance, cette fois.

Première étape dans ce dossier: le 4 avril à 19 h 30 à la salle "La Mirande" de Celles. La réunion permettra aux demandeurs de présenter leur projet. Le public aura l’occasion d’interroger les porteurs du projet. Rappelons que lors de la première réunion d’information, l’idée de procéder à un test avec des ballons pour visualiser l’impact du projet avait été émise. Ce test avait eu un réel impact auprès des riverains. Vu l’effet sur l’environnement paysager, un tel projet ne pouvait voir le jour.

Qu’est-ce qui a changé dans ce nouveau projet ? Il faudra attendre le 4 avril pour le savoir. Pour l’heure, le dossier n’a pas encore été déposé à la commune. Du côté des Cellois, on ne voit pas quel argument pourrait les faire changer d’avis. Avant de lancer une pétition, on attend d’assister à la réunion d’information.

Lors du premier permis, plus d’une centaine de Cellois avait pris la plume pour s’opposer au projet. Des banderoles avaient été placées. Si rien n’a changé, il est fort à parier que celles-ci ressortiront. Une nouvelle pétition risque de faire également son grand retour.