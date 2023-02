Beauraing : L'hôtel de l'Aubépine tire sa révérence

Depuis une dizaine de jours, une nouvelle page de la longue histoire de l’hôtel de l’Aubépine se tourne. Et ce, de manière définitive. En effet, les engins de chantier ont fait des lieux leur terrain de jeux. Le nouveau propriétaire vient de donner le coup d’envoi de son vaste projet de démolition reconstruction. Selon les projections de la société Acpro qui est à la manoeuvre, les premiers logements devraient être disponibles d’ici la fin de l’année 2024. Actuellement, quelques études techniques et financières sont toujours en cours avant la pose de la première pierre.

Au total, on comptera 3 logements sur le site, allant de deux à trois chambres. "On retrouvera également quelques appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite, comme le souhaitait la commune", indique Nicolas Salée, pour la société Arcopro.

Une fois le projet sorti de terre, nul doute qu’il ramènera un peu de vie à un coin de Beauraing qui n’en connaissait plus beaucoup.

Depuis quelques années, le centre de la ville nourrit l’appétit des promoteurs. Et plus largement, le nombre d’appartements a augmenté significativement sur tout le territoire communal. La tendance ne devait pas connaître de coup de frein de sitôt. En effet, à quelques mètres à peine de l’ancien hôtel de l’Aubépine, une dizaine d’appartements pourrait voir le jour. Rappelons également que la commune a lancé un ambitieux plan de lotissement. Il est question de 300 emplacements. La première phase vient d’être lancée. La commune a déjà reçu un certain nombre de marques d’intérêt. Dans ce projet de nouvelles constructions, la commune donne un petit coup de pouce aux jeunes. Ils peuvent trouver un terrain pour réaliser leur projet sans faire de grosses folies financières.