Fuite d’eau introuvable à Beauraing: deux villages à sec

La situation n’a pas été prise à la légère par la Société wallonne des eaux (SWDE). "Les hommes ont travaillé vendredi jusqu’à 22h pour résoudre le problème. Le chantier a été suspendu par mesure de sécurité. Il reprend ce matin (NDLR: samedi)", explique le responsable du chantier Yannick Soulier. Les travaux de réparation devraient se dérouler au finish pour rétablir une situation normale.

Conjointement au travail sur le chantier, un service de livraison de bouteilles d’eau a été mis en place. Des solutions ont été cherchées afin de déposer des réserves d’eau destinées aux sanitaires.

Le chantier de l’autoroute de l’eau en cause

La cause du problème: une fuite difficilement localisable. On doit identifier cette fuite sur un tronçon d’environ 1,6 km. La localiser avec les appareils n’est pas simple. Pour faciliter la recherche, des trous sont effectués et des vannes sont apposées. On tronçonne le réseau pour repérer la partie défaillante.

Du personnel en nombre a été engagé sur ce chantier d’urgence afin de soulager les habitants qui sont sans eau depuis mercredi soir.

La SWDE explique que les circonstances ne sont pas favorables. L’eau de distribution converge naturellement vers la fuite, qui se situe à un point bas. Ceci a des conséquences sur d’autres coins de la commune. Vendredi, ce sont des quartiers de Beauraing qui étaient sans eau. Des villages avoisinants se trouvant en hauteur étaient également dans le cas.

Ces pénuries d’eau potable surviennent alors que la commune vit un chantier d’ampleur: la réalisation de l’autoroute de l’eau, dont le but est d’acheminer de l’eau en abondance à des endroits qui connaissent des pénuries à répétition.

Ce chantier, ardemment défendu par l’autorité communale, serait peut-être à l’origine des fuites actuelles. Le ballet incessant de camions et d’engins lourds a pu fragiliser d’anciennes conduites d’eau et provoquer d’importants dégâts de voirie. Une fois le chantier terminé, il faudra procéder à de fameuses réparations. Mais au moins, les pénuries d’eau ne devraient plus être à ce moment-là que de mauvais souvenirs.