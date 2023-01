On annonce des rendez-vous pour les petits (de 0 à 4 ans) et les plus grands (de 4 à 8 ans) une fois par mois, le plus souvent le samedi matin. À la manœuvre, des conteurs extérieurs ainsi que du personnel de la bibliothèque.

L’initiative est le résultat d’une demande croissante de la part du public et de la volonté de favoriser la lecture. Le contact avec l’univers des livres est bénéfique dès le plus jeune âge. "M ême chez le jeune public, on peut constater un intérêt pour les livres", note Sabrina Neri. Pour l’encourager, le prêt des livres pour la jeunesse est d’ailleurs gratuit à Beauraing.

Capter l’attention des bébés

Marie Dufrane est dans le monde des livres depuis plus de vingt ans. Jeune, elle a été bercée par de nombreuses histoires. Aujourd’hui, elle a envie de partager ce qu’elle a connu, et spécifiquement auprès des bébés. Pour conter, il faut avoir envie de transmettre, de raconter des histoires qui mettent des étoiles dans les yeux. "Avec les petits, il faut être attentif à dire à leur rythme, confie-t-elle. Un bébé n’est pas attentif tout le temps. Il faut lui donner des portes d’entrée pour qu’il raccroche." Une musique ou une marionnette aident aussi à capter leur attention. Et s’ils font parfois du bruit, il faut s’en accommoder.

Rendez-vous ce samedi 4 février de 10h à 10h45 pour les enfants de 0 à 4 ans, puis de 11h à 11h45 pour les enfants de 4 à 8 ans.

Les adultes n’ont pas été oubliés. Ils ont notamment rendez-vous le 13 février pour une soirée placée sous le signe de l’amour avec la Maison du conte de Namur.