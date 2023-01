Zone de secours Dinaphi: de fortes hausses de dépenses au budget 2023

Au menu de la séance Dinaphi de janvier, un seul plat, mais de résistance: le budget 2023 qu’a présenté le comptable de la zone Bernard Deharre.

On retiendra, à l’ordinaire, qu’en matière de personnel, vu les indexations et l’inflation, les dépenses totalisent 2 529 000€ en plus. Soit 17 620 000€. Il y a aussi l’arrivée de cinq sapeurs pompiers professionnels et il devrait encore y en avoir trois nouveaux en mai. IL faut ajouter à cela des promotions de gradés et des engagements de volontaires (pompiers et ambulanciers) pour un total de 230 000€.

Tout cela pour le cadre opérationnel. Au niveau de la logistique, on prévoit en plus un engagement de B1 et un autre de D1, soit un total de 79 000€.

Quant au fonctionnement, il faut s’attendre à un supplément de 387 000€. Et on n’est pas encore au sommet de la crise. Au niveau global énergétique, on prévoit 336 000€.

Pour les prestations de la zone, on devrait réaliser une recette de 1,5 million avec le service ambulances, notamment. Le tarif de celles-ci a augmenté au 1er janvier et passe de 62,11 € à 67,53 €, soit un total de 75 000€. Les dotations communales ne changent pas mais au niveau provincial, le subside passe de 4,9 millions € à 6,1 millions€.

Le mali total s’élevant à 1 430 000€ à l’ordinaire, on a été chercher ce qu’il fallait dans le fonds de réserves.

À l’extraordinaire, on prévoit 2,5 millions pour l’achat du bâtiment de Chastres, 576 000 pour divers travaux de restauration de ce bâtiment, 100 000€ pour la mise en conformité d’immeubles et les achats de deux véhicules légers et deux ambulances et une auto-échelle, des achats de vêtements et du matériel d’exploitation. Vu le coût de l’auto-échelle (qui, en France ne coûte que 550 000 € au 800 000 €), et des ambulances non équipées (80 000 € au lieu de 120000€), la zone pourrait à l’avenir se tourner vers la France.

Le budget a été approuvé à l’unanimité des conseillers présents.