Appel à témoins autour des mystères de Beauraing: une étrange croix et le viaduc de Thanville

Comment passer à côté du viaduc de Thanville ? Souvent intégrée dans des présentations centrées sur la commune de Beauraing, pour certains, la construction est un véritable symbole. Supportant une ligne de chemin de fer et enjambant une vallée, le viaduc est une construction qui date de la fin du XIXe siècle. Elle a déjà fait l’objet de nombreuses publications. Parmi celles-ci, des ouvrages du cercle d’histoire de Beauraing. On peut notamment y suivre l’évolution de ce chantier d’envergure: une longueur de près de 300 m et dune largeur avoisinant les 10 m. Durant la construction, deux personnes ont perdu la vie.