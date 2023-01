Dion: Jean Vermandel et Marie-Rose Masson fêtés pour leurs 50 ans de mariage

Dion: les jubilaires du début d’année. Les fêtes, les époux Vermandel-Masson y sont habitués ; ils se sont dit oui le 23 décembre 1972 à Sevry. C’était à quelques heures de la fête de Noël. En ce début d’année, les deux époux ont reçu la visite d’une délégation communale: le bourgmestre Marc Lejeune et les échevins Rolland et Revello. Les responsables communaux ont tenu à congratuler les jubilaires pour leur demi-siècle de vie commune. Pour Jean Vermandel et Marie-Rose Masson, les plus beaux moments de leurs vies, ce sont les moments passés avec leurs enfants. Leur plus grand bonheur, c’est d’être devenus arrière-grands-parents. Pour eux, pas de doute, c’est le plus beau métier du monde. Aujourd’hui, les époux en or sont à la tête d’une famille composée de 4 enfants, 10 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants.