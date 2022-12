Cette année, le marché a connu un changement de taille. L’événement a quitté son berceau pour rejoindre le cœur de la ville. L’idée était de profiter d’un espace plus vaste et d’attirer vers les commerçants du centre des clients potentiels.

Du côté des organisateurs, le changement de lieu a été perçu positivement. Le montage a été facilité. Le nouveau lieu permet une nouvelle configuration. On peut ainsi accueillir plus de monde et des animations musicales.

Cette année, on peut dire que les conditions climatiques étaient de la partie. Le vin chaud et les braseros étaient les bienvenus. Le froid n’a pas empêché les Beaurinois de découvrir cet événement nouveau look.

Du côté des exposants, on comptait bon nombre d’artisans, heureux de pouvoir faire connaître leurs créations dans des conditions difficiles pour le secteur: "Le prix du chocolat a été multiplié par trois. Il y a également une belle augmentation du prix de l’énergie. C’est difficile de répercuter cette augmentation auprès de la clientèle." expliquait un chocolatier présent.

Le marché de Noël accueillait aussi un stand particulier: un lieu dédié à la Bourgogne, rappelant que Beauraing est jumelée avec une commune française, Seurre. Le personnel du stand informait sur l’état du jumelage. Prochainement, les jumeaux seront de retour. et appel est lancé aux Beaurinois qui ont le désir de vivre cette aventure.