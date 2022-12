Beauraing: après la tornade, le parc reprend racine

Pour cette première phase, la Commune a opté pour des essences résistantes: des pins et des bouleaux. De feuillus seront implantés dans un second temps. On parle du début de l’année prochaine. Des plants de différents âges seront mis en terre.

Pour cette seconde phase, la population sera associée. Il est ainsi question de permettre aux jeunes et moins jeunes de participer concrètement à cette reconstruction du poumon vert qui se trouve à un jet de pierre du centre de la ville. Des actions spéciales avec les écoles seront menées. La plantation touchera également le castel Sainte-Marie qui est désormais propriété de la commune de Beauraing.

D’autres phases se succéderont pour donner la nouvelle empreinte voulue à l’endroit. Pour rappel, une étude a été menée préalablement, pour réfléchir à la nouvelle destination du parc. En plus de la réintroduction de végétaux pour regarnir le lieu, il accueillera des animaux. Plus de sangliers comme par le passé, mais des moutons à cornes qui vont élire domicile à l’endroit prisé des Beaurinois.