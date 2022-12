Beauraing : la boulangerie s'installe dans le resto voisin

La situation n’était plus tenable pour Nathalie Rousseau. Elle a fait ses comptes et a pris une décision radicale. Lors de la régularisation d’électricité, la boulangère a dû remettre plus de 4 500 €. De plus, les factures intermédiaires étaient solidement adaptées. De 500 on passait à 1200€. Dans ces conditions, une réaction était indispensable. Après réflexion, la Beaurinoise n’a pas opté pour une fermeture temporaire ou définitive de sa boulangerie-pâtisserie. Elle a opté pour un déménagement de son commerce dans un autre de ses commerces. La boulangerie Sucré-Sacré est désormais hébergée dans le restaurant "La Dolce Vita". La solution est assez originale. Ici, on fait cohabiter une boulangerie avec un restaurant.