De Dion à Rocourt, le jeune Massart prend du galon

La carrière du citoyen de Dion, arrivé cet été chez les Sang et Marine, a connu un fameux coup d’accélérateur ce week-end avec une première titularisation en Nationale 1, contre l’Antwerp. "J’étais au Sporting de Charleroi depuis cinq saisons et là-bas, en tant que 2004, on m’a clairement dit que je n’étais pas encore prêt pour la N1. J’aurais donc joué en U18. Je me suis proposé à Liège." Dans la cité ardente, l’ancien capitaine des U18 du Sporting imaginait d’abord évoluer avec la Réserve. "J’arrivais sans trop d’attente mais j’ai commencé à m’entraîner avec le noyau A et je ne l’ai plus quitté, explique Émilien. Début de saison, je suis monté les vingt dernières minutes contre Mandel United. Et début de semaine passée, le coach m’a dit de me tenir prêt suite à la suspension de Jonathan D’Ostilio. J’allais sûrement le remplacer. J’ai eu le temps de me préparer."

« Un peu stressé »

Une perspective qui a d’abord un peu stressé le back droit. "L’envie de jouer était grande, évidemment, mais avec une petite appréhension quand même. Je me demandais surtout si j’étais prêt vu que je n’avais quasi aucune minute de compétition dans les jambes. Mais tout s’est finalement bien passé."

Aligné à gauche dans la défense, le Beaurinois n’a pas démérité malgré la défaite 1-0. "Un droitier à gauche, ce n’est pas si rare, ajoute le coéquipier du Cinacien Loïc Besson. Et je l’avais déjà fait. J’ai pris une jaune en fin de mi-temps mais cela ne m’a pas déstabilisé. Je suis satisfait de ma prestation, j’ai eu pas mal d’échos positifs du staff et de mes coéquipiers. Je n’ai pas ressenti le manque de rythme."

Depuis, Émilien s’est remis au boulot, en attendant une nouvelle chance, déterminé à prendre… le train en marche dès qu’une nouvelle occasion se présentera.