Beauraing: un restaurant éclairé à la bougie, romantique et économique

Passer une soirée sans lumière électrique a plusieurs avantages. Le compteur ne tourne tout simplement pas. La chaleur dégagée par les bougies disposées un peu partout maintient une température agréable qui met la chaudière au repos. Un avantage supplémentaire pour l’initiateur du projet. "Des clients voulaient revivre cette expérience que j’avais également proposée à la Saint-Valentin" explique Samy Binet, restaurateur beaurinois.

Événement et changement

Le Castel propose des soirées à la bougie durant tout le mois d’octobre. Le mois de novembre, l’initiative devrait se vivre un week-end sur deux. Voire plus si la demande est toujours là.

Comme pour les autres restaurateurs, Samy Binet déplore la situation énergétique actuelle. La note d’électricité fait peur, très peur. Il se console en voyant les gens pousser les portes de son établissement. Lucide, il reconnaît que si la situation persiste cela sera compliqué. Au Castel, on cuisine au gaz et on s’appuie aussi sur le bois pour chauffer une partie de l’espace fréquenté par la clientèle. De quoi générer quelques frissons supplémentaires vu que le prix du bois de chauffage s’affole lui aussi.

Pour continuer à attirer la clientèle, le Castel joue donc la carte de l’événement, mais également celle du changement. Ici, le menu évolue toutes les deux semaines. Et parce que la cuisine est une véritable passion, le Beaurinois alimente, quand il le peut, une page YouTube où il présente des recettes des cuisines.