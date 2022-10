« Le futur coach, c’est Stéphane Toupet »

Christian Léonard revient pour aider son ancien club, qu’il avait ramené en P1, sans se projeter trop loin. "Au terme de la saison, je laisserai ma place, confirme le remplaçant d’Alain Barbier. Le futur coach de Beauraing, il était au bord du terrain samedi. Pour moi, Stéphane Toupet coche toutes les cases pour le poste. C’est un garçon calme, plein d’expérience et psychologiquement au top avec les jeunes. Mais il vient d’arrêter sa carrière de joueur et s’entraîne actuellement pour le marathon de New York. Je le laisse tranquille maintenant, il doit voir autre chose. Mais je suis persuadé que le virus du foot va très vite revenir chez lui."

Meilleure défense, moins bonne attaque

En attendant, Christian a choisi une vieille connaissance comme T2 en prenant Jean Ferreira avec lui. "J’ai d’abord pensé à Stéphane, évidemment, mais pour les raisons évoquées avant, ce n’était pas possible. Jean est un homme de confiance, on a collaboré à Pesche et Couvin. Alain travaillait sans adjoint et j’ai dit à Carole que je ne voulais pas."

Dès ce mardi, le duo va se mettre au boulot, en insistant sur un secteur de jeu en particulier. "Pas besoin d’être un druide pour comprendre que c’est offensivement que cela coince. Beauraing possède la meilleure défense, avec sept buts encaissés, comme Loyers. Par contre, avec six petits buts inscrits en huit matches, on a la moins bonne attaque de la série. J’étais au match contre Haversin, j’ai vu une très jeune et séduisante équipe beaurinoise. Elle a un fameux potentiel. Si on met quatre buts, l’adversaire n’a rien à dire. Il y a de la malchance mais aussi de la maladresse. On va s’atteler à trouver les bonnes combinaisons offensives pour que les joueurs retrouvent la confiance en zone de finition. Physiquement, l’équipe est au point, Alain a fait de l’excellent boulot."