Beauraing: le parc du castel sera bientôt plus accessible

"En voyant l’appel à projets, je me suis rappelé les quelques promenades avec ma grand-mère, et mes cousins, quand j’étais petite, et ses difficultés en tant que personne plus âgée à se déplacer sur ce sol de terre et cailloux. À côté, il y a également les personnes handicapées, les mamans qui se font des muscles derrière leurs poussettes, ou encore les chutes des tout-petits dans les cailloux… Il y avait quelque chose à recréer, un lieu à repenser pour des liens à renouer."confie Mélanie Havenne, échevine de l’urbanisme de Beauraing.