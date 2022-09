Beauraing: pour une sombre histoire d’esthéticienne, la belle amitié tourne au pugilat et finit au tribunal

Le 2 février 2021, la prévenue, et son fils, débarque dans le magasin de son ex-amie. Elle souhaite que la future victime renonce à son titre de marraine. Ce qu’elle refuse. L’ex amie tente de reconduire la mère et son fils vers l’extérieur et c’est là que tout démarre. "Je l’ai poussée et lui ai tiré les cheveux, explique la jeune femme. On est tombée par terre. Et là, j’ai reçu des coups à la tête et à la tempe."Elle n’a pas de certificat pour le prouver. Son ex-amie a fait constater des griffures au visage. Chacune a porté plainte de son côté. La suite est connue.

MeSébastien Delhez, conseil de la Beaurinoise, parle davantage de coups et blessures réciproques. Pour lui, sa cliente vivait "dans un contexte de tension difficile". Il sollicite donc, à titre principal, la suspension simple du prononcé. Le casier judiciaire de la prévenue est vierge. Il demande aussi que la réclamation de la partie civile soit réduite à un euro. Jugement le 11 octobre.