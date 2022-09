Des concerts, des spectacles mais pas de feu d’artifice

Les Compagnons du Gras Jambon, originaires de Toulouse, groupe de rock d’inspiration médiévale et folk enchanteront la soirée et la compagnie Majestic Magma fera s’entrechoquer les épées au cours d’un spectacle de feu: Le Duel des Rois.

Samedi et dimanche à 13 h et 16 h, place à une joute médiévale de 40 minutes entre l’Association Chevalerie initiatique et Les Chevaliers de l’épée Saint-Georges. Il ne s’agira pas non plus de rater les nombreuses reconstitutions historiques tels le travail d’un batteur de monnaie et d’un forgeron, le campement des Ecorcheurs de Simwès et quelques démonstrations de combats.

Un marché médiéval se tiendra tout le week-end, où des artisans authentiques proposeront des glaces à l’ancienne, des biscuits médiévaux mais encore la panoplie tarot et pendule. Fin des festivités à 18h dimanche.

Le spectacle de feu prévu samedi soir a été annulé, pour des raisons de sécurité dans ce contexte de sécheresse. " Nous sommes déçus, explique le directeur de l’Office du tourisme, Dimitri Van Houche.La compagnie a travaillé spécialement sur ce spectacle durant deux mois. Il était construit sur mesure pour une fête médiévale comme la nôtre. "