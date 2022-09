Les Médiévales de Beauraing : ripaille et banquet au Castel Sainte-Marie

Cette année, l’Office du tourisme local a mis les petits plats dans les grands et propose une nouvelle activité gastronomique."On s’est dit qu’on allait faire quelque chose qui nous ressemble, explique Rémy Rondeux, Bailli Grand-Croix de la confrérie, soit le maître de l’Ordre beaurinois.Le but sera de passer un bon moment dans le contexte festif de l’époque, avec des troubadours qui jongleront et joueront de la musique pendant le banquet."

Victuailles et réjouissances

La confrérie s’est inspirée des us et coutumes de l’époque."Les assiettes et les couverts sont en grès, on a fait toutes les brocantes possibles et imaginables pour en trouver. Le début du repas est annoncé via un cor, chaque personne est citée pour passer à table et les gens vont devoir se laver les mains comme à l’époque puisque nous passerons avec un récipient", déploie le maître de cérémonie. Le décor promet d’être tout aussi immersif, avec de vieux fûts en chêne, des ballots, un grand blason et… deux ânes!

En entrée, les invités se rempliront l’estomac de brouet et de cravachet, spécialités des valeureux chevaliers beaurinois. Le premier est une soupe médiévale avec fromage de vache à pâte dure de la Ferme Château d’Esclaye. Le second est une quiche à base de saucisson d’Ardenne à l’ail de la boucherie Lambot. En plat principal, les convives auront droit à du jambon à la broche. Et au dessert, de la tarte aux pommes."On a aussi créé un pousse-café,La Relique, qui est un alcool dans lequel on incorpore des poires et des épices", développe Rémy Rondeux. Le service sera assuré par les membres de l’association et leurs aidants, vêtus de leurs plus beaux accoutrements. Ils en attendent d’ailleurs autant de leurs convives.

Comme tous les Beaurinois, la confrérie est heureuse de pouvoir retourner au Castel. Depuis la tempête de juin 2021,"le cachet a bien changé mais ça reste un sacré endroit. On est tout au-dessus du château, on ne peut pas rêver mieux pour un banquet médiéval", assure Rémy Rondeux. Celui-ci espère que ce banquet soit le premier d’une longue série. Entre 60 et 70 personnes pourront être accueillies par repas et les inscriptions sont toujours ouvertes. Le prix est fixé à 30€.

cravachebeaurinoise@yahoo.fr 0472 82 75 86