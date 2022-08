Les homélies de l’abbé Bastin publiées en recueil

L’abbé Claude Bastin était le doyen et le recteur des sanctuaires de Beauraing. L’homme était apprécié. Suite à un problème de santé conséquent, il n’est plus en poste. Son départ ayant été précipité, la population beaurinoise n’a pas pu remercier l’homme qui avait à cœur de tisser des liens et était très rassembleur, attentif aux autres. Son absence ne passe pas inaperçue. En témoigne la publication d’un ouvrage à son sujet aux Librairies Religieuses Arlon-Namur:Homélies d’un pasteur selon le cœur de Dieu.