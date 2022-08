Mystérieuse réserve d'eau à Beauraing : sans doute des millions de litres d’eau, selon les souvenirs de l'époque

À lire aussi | Une mystérieuse réserve d’eau qui ferait plus de 40 millions de litres, plus que jamais utile aux fermiers

Cela se passe quelque part sous la plaine de Famenne, du côté de Focant et de Gozin. Seule chose à voir en surface: un tuyau qui sort de terre, sur lequel les bénéficiaires de cet or bleu connectent la prise de force de leur engin agricole, la pompe installée par la Commune étant adaptée à cette forme d’usage "professionnel".

La ressource en eau est énorme, dans un réservoir né d’une histoire non seulement locale, mais d’envergure belge, survenue vers 1965-1970. Le CERN (centre européen de recherches nucléaires, Genève), parmi les sites potentiels, avait retenu celui-ci pour construire en sous-sol un accélérateur de particules. Dans un grand tunnel en cercle, de 2,4 km de diamètre. Mais de premiers sondages et travaux n’ont finalement abouti à rien. Que reste-il sous les pieds de fermiers et les sabots des vaches?

60 millions de litres?

Il existe bien peu de témoins de cette époque, pour décrire ce qui a été fait à une trentaine de mètres sous le sol. L’un d’entre eux nous confirme que la masse d’eau disponible dans le fameux tunnel est potentiellement non seulement énorme, mais gigantesque. Il s’agit de notre confrère de la RTBF Radio Carl Defoy. Né en 1960, il est originaire de Wanlin, à quelques kilomètres du lieu où les fermiers pompent tant et plus, en cette période de sécheresse.

Il nous raconte l’expérience qu’il a vécue quand il avait environ 10 ans. Son grand-père travaillait sur le fameux chantier aujourd’hui relégué aux oubliettes d’une histoire qui n’est pourtant pas plus vieille qu’un demi-siècle. Voilà comment il a eu droit à une visite. Souvenirs d’enfant:"On est descendu dans une espèce de petite cage, dans un puits d’environ deux mètres de diamètre. Jusqu’à 30 mètres de profondeur environ". Et donc de rejoindre le tunnel qui était creusé: "Son diamètre était d’au moins 3 mètres et parfois plus. À l’époque, ils pompaient beaucoup d’eau car elle gênait les travaux. On remontait une espèce de roche qui, une fois en surface, tournait en boue".

De quelle longueur était ce tunnel, finalement abandonné?"On n’a fait que 60 ou 70 mètres. Mais selon mes calculs la réserve d’eau dans laquelle les fermiers puisent est probablement comprise entre 40000 et 60000 m3". Car le tunnel, on le lira plus loin, fait plus de 600 mètres. On parle de 40 à 60 millions de litres d’eau, si ce réservoir est rempli.

Ce ne sont là que les souvenirs d’un gamin, mais il est clair que l’eau s’y est infiltrée dès les premiers coups de pelle, il y a une cinquantaine, d’années, puisqu’il fallait l’en extraire, il l’a vu. Depuis lors, tout est refermé, il reste le précieux tuyau qui sort de terre,

Des données du CERN, datant de 1966

Quelle est la longueur exacte du mystérieux tunnel de la plaine de Focant?

Un document du CERN en anglais, datant de 1966, décrit un creusement sur 659 mètres. Calcul des infiltrations d’eauà l’époque: 660 litres à la minute. Donc on marche sans doute bien au-dessus de millions de litres.

Le 20 mai 1969, le ministre des Affaires économiques Edmond Leburton visitait le site de Focant, alors que la Belgique espérait toujours l’installation d’un "synchrotron", ce qui aurait mené à l’expropriation de 2000 hectares de terres agricoles.

Les fermiers craignaient le pire, aujourd’hui, ils en retirent un bénéfice inespéré.