La saison culturelle 2022-2023 sera officiellement lancée et présentée le 15 septembre prochain à 19 h 30. L’événement phare de l’été pour les Beaurinois reste toutefois l’occasion de faire une première entrée en matière en approchant le public qui"se renouvelle constamment", atteste Margaux Richard, chargée de communication.

Les premières brochures de la saisonLe chien dans les poulesseront distribuées et une récolte de paroles aura lieu."On souhaite cerner leurs besoins, leur réalité sur leur territoire: comment on vit à Beauraing, ce qui manque, ce qui est chouette. On établira quatre ou cinq questions types pour créer le dialogue", développe Margaux Richard.

Deux activités feront leur entrée en septembre en plus de ce qui existe déjà (Taî-chi, Qi Gong, dessin, etc.): l’atelier reliure et l’atelier sténopé."Le second est un vieux procédé de transfert d’image. On prend une boîte, on fait un petit trou dedans et on laisse la lumière s’imprégner. On veut faire une proposition créative autour de ce procédé."

Jeux en bois et pêche aux canards

Dimanche donc, des jeux en bois de récup’leur seront prêtés par l’ASBL Le Siroteur."On aime bien cette idée qu’ils reprennent des anciens jeux remis au goût du jour. On est toujours demandeurs d’éviter la surconsommation", relève encore la chargée de communication.

Il y aura également un panneau passe-tête à l’effigie de l’affiche saisonnière mais ce qui ravira sans doute particulièrement les enfants sera le canaroscope.

Dans cette pêche aux canards toute particulière, il faut pédaler pour faire avancer les plumés. Pas de lots en plastiques à gagner, l’important c’est de participer. Le tout, enrobé par une animation de la compagnie Circomédie, collectif d’artistes du monde du cirque, déjà venue à la braderie il y a trois ans d’ici.