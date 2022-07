Emprunt illégal et assumé de 2 millions € à Beauraing : le ministre Collignon ne voit pas de solution

L’échevin beaurinois des Finances, Pierre Dury, refusait en outre fermement d’adhérer au Plan Oxygène du gouvernement wallon, lequel est géré par le CRAC (Centre régional d’aide aux communes). "Quand on est sous plan de gestion, c’est qu’on ne gère pas bien, et je considère que notre gestion est bonne" , déclarait-il dans nos pages le 5 juillet dernier.

L’affaire a rebondi en commission du Parlement wallon ce mardi, par l’entremise du député Benoît Dispa (Les Engagés). "Qu’allez-vous répondre à la Ville de Beauraing? , a-t-il demandé au ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS). Ne faut-il pas prendre en considération ce cri d’alerte d’une Commune bien gérée et capable de trouver des solutions pérennes pour ses finances? […] Le message est clair, il est temps de trouver une véritable solution pour les finances locales!" .

Selon le député gembloutois, il serait plus que temps de modifier le Règlement général sur la comptabilité communale (RGCC) qui rend illégal l’emprunt pour les pensions des fonctionnaires communaux sous contrat.

Dérogation? Impossible!

Pour le ministre Collignon, modifier le RGCC serait totalement prématuré et octroyer une dérogation pour Beauraing, juridiquement impossible. Quant à l’appui du CRAC, qui serait réservé aux Communes mal gérées, le ministre bondit: "Je ne puis partager ou accepter un tel a priori et, sincèrement, j’imaginais que vous non plus. C’est infondé et insultant à l’égard des communes aidées par le CRAC. En effet, un déficit structurel ne signifie pas que la commune qui en souffre n’est pas bien gérée. Cela signifie le plus souvent qu’il existe une inadéquation entre les charges auxquelles elle doit faire face et les recettes qu’elle peut générer".

Que faire à présent dans cette situation d’illégalité? "Irez-vous jusqu’à risquer un recours au Conseil d’État avec la Ville de Beauraing?" , demande Benoît Dispa. Réponse de Christophe Collignon: "Je pense que je ne vous surprendrai pas en répondant qu’il est difficile, pour un ministre, d’accepter une illégalité pour couvrir un risque de contentieux".