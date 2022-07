Beauraing: un camp scout évacué, 13 enfants intoxiqués

"Les secours ont été appelés pour un camp scout sur la commune de Beauraing. 13 d’entre eux ont été évacués, dont 5 ont été hospitalisés. Nous avons envoyé 4 ambulances. Il reste 8 scouts qui ont été évacués sur le centre Fedasil de la commune de Pondrome, toujours sur Beauraing", a indiqué le lieutenant Liétart de la zone de secours DINAPHI à nos collègues de RTL Info.

Les 13 des 24 jeunes intoxiqués ont des blessures légères. Le bourgmestre dde l’entité de Beauraing a tout de même décidé de fermer le camp pour 48 heures. Cela donne le temps aux enfants d’être vus par le médecin traitant. Les parents ont été invités à venir récupérer leurs enfants ce mercredi matin.

L’origine de l’intoxication reste à identifier. Sans avoir encore conclu, le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune, a détaillé plusieurs pistes à nos collègues de RTL: "Je pense que souvent, cela vient de l’eau. Moi, ce que je rappelle toujours dans les camps, c’est d’être très attentif au transport et au stockage de l’eau. Parfois, les scouts viennent avec des bidons de fortunes et il peut y avoir des confusions entre les bidons. Je pense que le camp était bien géré et il y avait suffisamment de chefs pour l’encadrement. Ce n’était juste pas de chance"

Il a prévu de faire le tour de tous les autres camps scouts présents sur sa commune. L’occasion de rappeler de veiller scrupuleusement au transport de l’eau et à la chaîne du froid.